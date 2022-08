Stettiner Haff: Badewarnung aufgehoben Stand: 25.08.2022 11:13 Uhr Anwohner und Touristen können im Stettiner Haff wieder ohne Beschränkungen Baden gehen. Alle Warnungen in diesem Zusammenhang seien aufgehoben.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte am Donnerstag am Rande eines Pressegesprächs in Mühlengeez zur MeLa (Landwirtschaftliche Fachausstellung), man habe weder in den analysierten Fischen noch im Wasser Bedenkliches gefunden. Einzelheiten sollen am Nachmittag bekannt gegeben werden. Das Umwelt- und das Gesundheitsministerium hatten nach dem Fischsterben in Polen vor dem Baden im Stettiner Haff gewarnt, weshalb es Kritik aus der Tourismusbranche gab.

Was genau das Fischsterben ausgelöst hat, ist noch immer nicht klar. Unter anderem wird das Gift der Goldalge als eine mögliche Ursache vermutet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.08.2022 | 12:00 Uhr