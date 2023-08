Stand: 22.08.2023 19:36 Uhr Sternberg: Zwei Erwachsene und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B104 nahe Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstag zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Eine 40-jährige Frau war laut Polizei am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 43-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann und die beiden Kinder in seinem Wagen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen, die Unfallverursacherin leichte. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B104 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

