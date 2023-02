Stand: 19.02.2023 19:23 Uhr Sternberg: SPD-Politikerin Kathrin Haese zur Bürgermeisterin gewählt

Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bekommt eine neue Bürgermeisterin. Die 49-jährige SPD-Stadträtin Kathrin Haese setzte sich am Sonntag laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 38 Stimmen Vorsprung gegen den amtierenden Bürgermeister Armin Taubenheim von der CDU durch. Auf Haese entfielen 892 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,8 Prozent. Haese ist seit 15 Jahren Mitglied der Stadtvertretung. Die Wahl in Sternberg gilt für sieben Jahre. Sie ist die erste von fünf Bürgermeisterwahlen in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr, darunter auch die in der Landeshauptstadt Schwerin.

