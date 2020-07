Stand: 27.07.2020 04:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sternberg: Auto bei Fußgängerbrücke in die Warnow gefahren

Die Freiwilligen Feuerwehren Brüel und Sternberg haben am Sonntagabend bei Weitendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Auto aus der Warnow gezogen. Zeugen hatten gesehen, wie sich zwei Menschen von dem Ort entfernen und die Polizei informiert. Weil im Wagen mit niederländischen Kennzeichen Gegenstände gefunden wurden, konnten die Beamten die Verantwortlichen ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen waren sie auf dem Feldweg zu schnell unterwegs und hatten sich an einer Fußgängerbrücke festgefahren. Beim privaten Abschleppversuch rutschte das Auto in den Fluss. Die Polizei ermittelt wegen des Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Umweltdeliktes. | 27.07.2020 04:58