Stand: 21.12.2022 06:29 Uhr Sternberg: 120.000 Euro Schaden durch Garagenbrand

In Sternberg ist beim Brand einer Garage am Dienstagabend ein Schaden von 120.000 Euro entstanden. Laut Polizei hatte ein 38-jähriger Mann an seinem Auto Flexarbeiten durchgeführt, durch Funkenflug habe sich der Wagen vermutlich entzündet. Als die Rettungskräfte eintrafen brannte die Garage in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Sternberg, Brüel, Dabel und Kobrow waren mit 57 Kräften im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

