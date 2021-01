Stand: 18.01.2021 12:41 Uhr "Stern des Sports": PSV Rostock auf Platz vier

Der PSV Rostock hat bei der Verleihung des Preises "Stern des Sports" den vierten Platz belegt. Der Deutsche Olympische Sportbund würdigt mit der Auszeichnung das ehrenamtliche Engagement in Sportvereinen. Mit dem Projekt "Wir kämpfen für eine bessere Welt!" hatte sich der PSV Rostock zuvor in Mecklenburg-Vorpommern durchgesetzt. Bei der Verleihung in Berlin waren alle Landessieger digital zugeschaltet. Den ersten Platz belegte der Verein "I can do" aus Hannover. Der "Oscar des Breitensports" ist mit 10.000 Euro dotiert. | 18.01.2021 12:39