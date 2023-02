Stand: 25.02.2023 12:00 Uhr Stern-Buchholz: 34-Jähriger legt Feuer in Erstaufnahme

Polizei und Feuerwehr sind am frühen Sonnabendmorgen zu einem Einsatz in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz bei Schwerin gerufen worden. Nach Polizeiangaben hatte sich ein 34-Jähriger aus Kamerun in seinem Zimmer eingeschlossen und dann Feuer gelegt. Mitarbeiter der Einrichtung konnten ihn und 13 weitere Personen aus dem Haus retten. Bei sieben wurde eine Rauchgasvergiftung festgestellt, drei mussten ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Kameruner in einer psychischen Ausnahmesituation.

