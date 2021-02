Stand: 25.02.2021 10:47 Uhr Stellvertretende Kreistagspräsidentin von NWM zurückgetreten

Die stellvertretende Kreistagspräsidentin von Nordwestmecklenburg, Beatrix Bräunig (SPD), ist am Mittwoch von ihrem Amt zurück getreten. Sie hatte in der vergangenen Woche die Leitung der Kreistagssitzung vom erkrankten Präsidenten Klaus Becker (CDU) übernehmen sollen. Brünnig lehnte ab, weil die Zeit nicht reiche, um sich in die vielen Anträge einzuarbeiten. Für die dadurch notwendige Verschiebung der Sitzung gab es Kritik aus fast allen Fraktionen, sodass Brünnig ihren Rücktritt erklärte. | 25.02.2021 10:46