Stand: 12.08.2021 18:08 Uhr Stelling-Preis für Demminer Aktionsbündnis 8. Mai

Das "Aktionsbündnis 8. Mai Demmin" hat für seinen Einsatz für die Demokratie den mit 2.000 Euro dotierten Johannes-Stelling-Preis 2020 der Schweriner SPD-Landtagsfraktion erhalten. Die feierliche Preisverleihung fand Corona-bedingt erst am Donnerstag in Schwerin statt, wie die Fraktion mitteilte. Eine Ehrenplakette ging an den Sportverein Torgelower FC Greif, eine weitere, gemeinsame Ehrenplakette erhielten der "Treffpunkt Suppenküche" in Bad Doberan und das Netzwerk "Doberan hilft". Jedes Jahr, wenn am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert wird, gebe es in Demmin "leider Aufmärsche von Menschen, die das Kriegsende für ihre Ideologien, für ihre antidemokratischen Vorstellungen vereinnahmen", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrer Laudatio. Diesen Aufmärschen stelle sich das "Aktionsbündnis 8. Mai Demmin" entgegen. | 12.08.2021 18:07

