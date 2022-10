Stand: 18.10.2022 19:12 Uhr Stellenbestzung in Rostocker Stadtverwaltung wird geprüft

Nachdem vergangene Woche eine Stellenbesetzung in der Rostocker Stadtverwaltung öffentlich für Diskussionen gesorgt hat, ist der Mann aktuell freigestellt. Er soll ein gewaltbereiter Rechtsextremer sein, der Verein "Bunt statt Braun" hatte die Personalie in einem Offenen Brief heftig kritisiert. Momentan prüfe die Verwaltung den Sachverhalt, hat ein Sprecher der Stadt auf NDR Anfrage mitgeteilt. Der Mann soll im Gesundheitsamt einer von mehreren Sachgebietsleitern werden. Er hätte dann Verantwortung für vier Mitarbeitende.

