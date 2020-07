Stand: 15.07.2020 17:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Steilküste Rügen: Zwei Frauen vor Absturz gerettet

An Rügens Steilküste haben Einsatzkräfte eine Frau und eine Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen vor einem drohenden Absturz im Nationalpark Jasmund gerettet. Nach Angaben der Polizei waren die 45-Jährige und die 17-Jährige im Bereich des Stubbenhorns bei Sassnitz abseits der ausgeschriebenen Wege mit ihrem Hund unterwegs, als dieser sich gegen 14 Uhr losriss und zur Abbruchkante der Kreidefelsen lief. Sie folgten dem Tier, rutschten an der Abbruchkante ab und konnten sich nach Polizeiangaben in 50 bis 60 Metern Höhe festhalten. Doch von alleine schafften sie es nicht wieder zurück nach oben.

Höhenretter bergen Frauen aus Notlage

Ein 49-jähriger Mann, der mit den Frauen unterwegs war, rief daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Sassnitz bargen die beiden Frauen unverletzt aus ihrer misslichen Lage. Der Hund sei ebenfalls gerettet worden, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund. Die Polizei appellierte, sich nur auf den ausgewiesenen Wegen aufzuhalten und die örtlichen Hinweisschilder zu beachten.

Immer wieder Rettungsaktionen an der Steilküste

An der Steilküste werden immer wieder Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Im Februar war ein unbekannter Mann am Fuße der Wissower Klinken tot aufgefunden worden. In den vergangenen Jahren hatten sich immer wieder auch tödliche Abstürze im Bereich der Steilküste ereignet.

