Klettern an Steilküste: Rügen-Urlauber gerettet

An Rügens Steilküste ist ein 19-jähriger Urlauber beim Abstieg in eine Notlage geraten und gerettet worden. Der junge Mann aus Sachsen wollte am Montagnachmittag gemeinsam mit einem 18-jährigen Freund die Steilküste am Stubbenhorn zwischen Lohme und Königsstuhl (Landkreis Vorpommern-Rügen) herunterklettern. Etwa auf der Hälfte des Hanges - in rund 60 Metern Höhe - konnte er sich weder vor noch zurück bewegen und hielt sich an einem Ast fest. Sein Freund konnte ihn aus der Notlage nicht befreien, so die Polizei.

Höhenretter sichern den Kletterer

Die Hilferufe der beiden wurden von einem Urlauber aus Österreich gehört. Dieser informierte umgehend die Polizei. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz seilte sich ein Höhenretter zu dem 19-Jährigen ab und sicherte ihn mit einer Rettungshose. Beide Männer blieben unverletzt. Zudem waren Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der anwesende Notarzt hat den Geretteten untersucht und lediglich kleine Schürfwunden festgestellt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass an Steilküsten nur freigegebene Abstiege zu nutzen sind.

