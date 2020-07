Stand: 15.07.2020 15:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Steilküste Rügen: Mutter und Kind gerettet

An Rügens Steilküste haben Einsatzkräfte eine Frau und ein Mädchen gerettet. Aus bisher ungeklärten Gründen waren die beiden am Mittwochnachmittag in eine gefährliche Situation an der Steilküste im Bereich der Stubbenkammer bei Sassnitz geraten. Sie konnten sich alleine nicht retten, wie es von der Polizei hieß. Gegen 14 Uhr habe die Polizei die Rettungskette ausgelöst. Rund anderthalb Stunden lang waren Feuerwehr, Höhenrettung und Polizisten im Einsatz. Derzeit werden die beiden untersucht und über das Verhalten an der Steilküste belehrt. Nähere Einzelheiten liegen bislang nicht vor.

Immer wieder Rettungsaktionen an der Steilküste

An der Steilküste werden immer wieder Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Im Februar war ein unbekannter Mann am Fuße der Wissower Klinken tot aufgefunden worden. In den vergangenen Jahren hatten sich immer wieder auch tödliche Abstürze im Bereich der Steilküste ereignet.

