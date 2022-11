Steigende Strompreise: Stadtwerke in MV erhöhen deutlich Stand: 16.11.2022 05:47 Uhr Viele Stromkunden in Mecklenburg-Vorpommern bekommen in diesen Tagen Post. Immer mehr kommunale Stromlieferanten kündigen Preissteigerungen für das kommende Jahr an. Auffangen soll diese Kosten die von der Bundesregierung geplante Strompreisbremse.

Bis Sonnabend müssen die Grundversorger ihre Kunden per Brief von einer geplanten Preisänderung informieren - falls diese zum 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. Höhere Preise haben bereits die Stadtwerke in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Barth angekündigt. Die Erhöhungen fallen unterschiedlich aus.

Stadtwerke Schwerin verdoppeln Strompreise

Die Stadtwerke Schwerin haben zu Beginn der Woche mitgeteilt, dass ihr Strompreis deutlich steigen wird. Bislang hat eine Kilowattstunde im "Citystrom"-Tarif 26,31 Cent gekostet, ab Januar sollen es dann knapp 54 Cent brutto sein. Der Hauptgrund für die Anhebungen seien massive Steigerungen der Großhandelspreise. Hinzu kämen gestiegene Netzentgelte und höhere Kosten für den Messstellenbetrieb.

Erhöhungen in Parchim, Hagenow, Neubrandenburg und Barth

Die Parchimer Stadtwerke erhöhen von rund 29 auf 54 Cent, in der Region um Hagenow kostet eine Kilowattstunde bald 63 statt 21 Cent. Von beiden Anbietern werden insgesamt etwa 17.000 Menschen versorgt. In Neubrandenburg steigt der Bruttoarbeitspreis für Bestandskunden im neuen Jahr von 34 auf etwas mehr als 60 Cent pro Kilowattstunde. Die Stadtwerke Barth erhöhen im Stadtgebiet die Preise von 24 auf rund 42 Cent pro Kilowattstunde. In Greifswald und Neustrelitz sollen noch in dieser Woche Preissteigerungen bekanntgegeben werden.

Bundesregierung will Strompreise deckeln

Mit der geplanten Strompreisbremse der Bundesregierung sollen ab Januar 80 Prozent des Verbrauchs - gemessen am Vorjahresverbrauch - bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Damit würden die Preissteigerungen nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern ankommen.

