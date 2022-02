Steigende Preise: Inflation verschärft Armutssituation

Ob an der Zapfsäule oder an der Supermarktkasse: Die Preise sind zuletzt in vielen Bereichen gestiegen. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Inflationsrate im Januar bei 5,3 Prozent, im Dezember waren es sogar 5,7 Prozent. Die Folgen sind insbesondere für Empfänger niedrigerer Einkommen spürbar.