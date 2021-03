Stand: 12.03.2021 19:49 Uhr Steffen Stuth ist neuer Vorsitzender des Museumsverbands M-V

Der Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock, Steffen Stuth, ist neuer Vorsitzender des Museumsverbands Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde am Freitag als Nachfolger von Kathrin Möller gewählt, die nicht wieder kandidiert hatte. Stuth leitete den Museumsverband bereits neun Jahre lang bis 2017. Dem Verband gehören nach eigenen Angaben mehr als 190 museale Einrichtungen im ganzen Land an. Stuth geht davon, dass die Corona-Krise nicht ohne Schäden an der Museumslandschaft vorrübergeht. Viele Einrichtungen sieht er in einer möglichen Schieflage. | 12.03.2021 19:49

