Stavenhagen zahlt angehenden Ärzten bis zu 8.000 Euro Stand: 23.01.2024 15:00 Uhr Die Stadt Stavenhagen fördert angehende Mediziner mit einem Stipendium. Damit will die Kommune etwas gegen die drohende ärztliche Unterversorgung tun.

Bis zu 8.000 Euro jährlich können Studierende erhalten. Wer das Stipendium in Anspruch nimmt, verpflichtet sich im Amt Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu praktizieren. Und zwar so viele Jahre, wie die Förderung geflossen ist. Außerdem hilft die Kommune bei der Vermittlung eines Medizinstudienplatzes an der Universität Cluj-Napoca in Rumänien. Das ist ein Angebot für diejenigen, die aufgrund ihrer Abiturnote erst einmal keinen Studienplatz in Mecklenburg-Vorpommern bekommen.

Stadt droht Unterversorgung

Die Stipendien will die Stadt aus ihrem Haushalt finanzieren, aber auch größere Unternehmen der Region für die Finanzierung gewinnen. In fast allen medizinischen Bereichen droht nach Angaben der Stadt eine Unterversorgung. Gemeinsam mit dem Regionalen Unternehmernetzwerk Mecklenburgische Schweiz unterstützt sie aber auch ausgebildete Ärzte, die sich niederlassen wollen, etwa bei der Suche nach Praxisräumen, Baugrundstücken oder Arbeit für den Partner und die Partnerin.

