Stavenhagen: Stadtvertreter erneut gegen Klärschlammanlage

In Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben die Stadtvertreter am Mittwochabend erneut gegen eine Klärschlammverbrennungsanlage ausgesprochen. Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos) will nun wie schon nach der ersten Ablehnung Widerspruch einlegen. Aus seiner Sicht sollten die Stadtvertreter nur entscheiden, ob aus städtebaulicher Sicht etwas gegen die Anlage spricht. | 27.08.2020 09:03