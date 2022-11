Stand: 07.11.2022 08:20 Uhr Stavenhagen: Reuter-Literaturpreis für Buch über Plattdeutsch

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Herausgeber eines Sachbuchs über die niederdeutsche Sprache. Die Preisträger sind Birte Arendt, die an der Universität Greifswald lehrt, und Robert Langhanke von der Universität Flensburg, wie ein Sprecher des Fritz-Reuter-Museums in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) am Montag sagte. Das Buch trägt den Titel "Niederdeutschdidaktik. Grundlagen und Perspektiven zwischen Varianz und Standardisierung" und diene der Weiterverbreitung der Sprache.

