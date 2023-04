Stand: 05.04.2023 13:15 Uhr Stavenhagen: Plattdeutsches Wort des Jahres gesucht

Das Literaturmuseum Stavenhagen und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern suchen das plattdeutsche Wort des Jahres 2023. Wie die Organisatoren des traditionsreichen Wettbewerbs mitteilten, können bis zum 4. Mai per E-Mail oder Postkarte Vorschläge in drei Kategorien eingereicht werden. Gekürt werden sollen das schönste plattdeutsche Wort, die beste Neuschöpfung und die liebste Redensart oder das liebste Sprichwort. Die Entscheidung der fachkundigen Jury soll am 4. Juni beim Plattdeutschen Bäukerdag (Büchertag) in Rostock verkündet werden.

