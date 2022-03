Stand: 11.03.2022 06:44 Uhr Stavenhagen: Plattdeutsches Regionaltreffen will Sprache im Alltag verankern

Wie kann Plattdeutsch besser im Alltag verankert werden - diese Frage wollen Bürgermeister und Vereine aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei einem Treffen in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) besprechen. In der Pflege alter Menschen etwa könnte Plattdeutsch Brücken bauen. Wie Frauen und Männer, die in der Pflege arbeiten, Grundkenntnisse in Plattdeutsch vermittelt werden können, ist daher ein Thema - ein anderes ist Plattdeutsch im Tourismus. Auch sollen bei dem Treffen die Plattdeutschen Wochen vorbereitet werden, die in diesem Jahr vom 29. Mai bis zum 19. Juni stattfinden sollen. | 11.03.2022 06:44