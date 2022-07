Stand: 08.07.2022 14:50 Uhr Stavenhagen: Jahn neuer Leiter des Literaturmuseums

Neuer Leiter des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Stavenhagen wird Torsten Jahn. Das hat die Stadtvertretung am Donnerstag bestätigt. Auf die Stelle hatten sich fünf Kandidaten aus ganz Deutschland geworben. Jahn tritt sein Amt am 1. Oktober an. Der 57-jährige Schweriner ist studierter Literatur- und Politikwissenschaftler. Jahn leitete zwischen 2003 und 2013 das Filmkunstfest in Schwerin, daneben war er Geschäftsführer der Filmland-Gesellschaft. Der bisherige Museumsleiter Marco Zabel hatte seinen Arbeitsvertrag nach längerer Krankschreibung zum 30. Juni gekündigt. Er ist nun Geschäftsführender Direktor der Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz. | 08.07.2022 14:49