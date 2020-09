Stand: 08.09.2020 06:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stavenhagen: Handelskette Netto profitiert von Corona

Die deutsch-dänische Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist einer der wenigen Corona-Gewinner im Land: Netto rechnet in diesem Jahr mit einer Umsatzsteigerung von rund 100 Millionen Euro - auch, weil in der Corona-Zeit mehr eingekauft wurde, bilanzierte die Geschäftsführung.

Netto will 50 neue Supermärkte bauen

Das Unternehmen setzt weiterhin auf Wachstum. So werden derzeit Flächen für den Neubau von 50 Supermärkten gesucht. In Mecklenburg-Vorpommern hat Netto derzeit rund 150 Filialen, 200 weitere in anderen Bundesländern und knapp 400 Märkte in Polen.

Eines der größten ostdeutschen Unternehmen

Der erste Netto-Markt war vor 30 Jahren in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eröffnet worden. In Stavenhagen siedelten sich die Verwaltung und ein Zentrallager an. Inzwischen gehört Netto mit rund 6.000 Beschäftigten zu den größten Unternehmen in Ostdeutschland.

