Stand: 07.09.2020 18:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stavenhagen: Handelskette Netto ein Corona-Gewinner

Die in Stavenhagen ansässige Handelskette Netto gehört zu den Corona-Gewinnern. Das deutsch-dänische Unternehmen rechnet in diesem Jahr laut Geschäftsführung mit einer Umsatzsteigerung von rund 100 Millionen Euro. Auch weil gerade zu Anfang der Corona-Zeit mehr eingekauft wurde. Die Supermarktkette feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Die erste Filiale wurde in Anklam eröffnet. Mittlerweile gehört das Unternehmen mit rund 6.000 Beschäftigten zu den größten in Ostdeutschland. | 07.09.2020 18:26