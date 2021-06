Stand: 08.06.2021 17:44 Uhr Stavenhagen: Grüne klagen gegen Klärschlamm-Verbrennungsanlage

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird jetzt ein Fall für die Justiz. Die Partei "Bündnis90 / Die Grünen" will den vorzeitigen Baubeginn verhindern und hat beim Verwaltungsgericht in Greifswald einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Bau der Klärschlammverbrennung eingereicht, weil die Baugenehmigung für die geplante Anlage formale Fehler enthalten soll. Das behauptet Stephan Frey von den Grünen. Er ist auch Direktkandidat für die anstehende Landtagswahl. So fehle in der Baugenehmigung eine Lärmprognose. | 08.06.2021 17:44