Stavenhagen: Brand von 1.000 Tonnen Plastikmüll gelöscht Stand: 24.11.2022 09:32 Uhr An einer Müllverbrennungsanlage in Stavenhagen sind in der Nacht zum Donnerstag rund 1.000 Tonnen Plastikabfall in Brand geraten. Das Feuer in einem unterirdischen Lagerraum ist mittlerweile gelöscht.

Aus den Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren zwischenzeitlich rund 60 Kräfte dabei, den Brand in Stavenhagen (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) zu bekämpfen, heißt es aus dem Polizeipräsidium Neubrandenburg. Rund 1.000 Tonnen Plastikmüll seien in einem unterirdischen Lagerraum bei einem Abfallverwerter in Brand geraten. Das Feuer wurde im Laufe des Morgens unter Kontrolle gebracht und ist mittlerweile gelöscht.

Warnung für Stavenhagen

Der Müll sei für die Verwertung im Heizkraftwerk vorgesehen, der Lagerraum zwar geschlossen gewesen - jedoch nicht hermetisch. Deshalb sei auch Rauch entweichen. Die Anwohner von Stavenhagen wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Heizkraftwerk habe zwar eine eigene Löschanlage, die habe aber nicht ausgereicht, so die Einsatzkräfte.

Kriminalpolizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung

Fahrlässiges Handeln durch Dritte könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

