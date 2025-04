Stavenhagen: Brand in Einfamilienhaus gelöscht Stand: 10.04.2025 17:13 Uhr In Stavenhagen hat am Donnerstag ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung gebrannt. Die Löscharbeiten dauern weiter an.

Das Feuer im Einfamilienhaus in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Zwölf Feuerwehren mit insgesamt 26 Einsatzfahrzeugen waren am Einsatz beteiligt.

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten

Die Feuerwehr hatte Anwohner darum gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Einsatz gestaltete sich nach Angaben der Feuerwehr als kompliziert, da es sich mit rund 300 Quadratmetern Fläche um ein großes Haus handelt. Zudem liege es mitten in einem Wohngebiet mit vielen weiteren Eigenheimen, so der Einsatzleiter.

Haus war früher Eiscafé

Auch die Qualmentwicklung war laut Feuerwehr intensiv. Die Qualmwolke habe man im rund 20 Kilometer entfernten Teterow sehen können. Das Wohnhaus war den Angaben zufolge früher ein Eiscafé gewesen, erst vor einigen Jahren sei es zum Eigenheim umgebaut worden. Nach aktuellem Stand wurde laut Polizei niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Das Haus ist nach Ansicht der Polizei nicht mehr zu retten. Der Schaden wird von der Polizei auf 500.000 Euro geschätzt.

