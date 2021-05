Stand: 16.05.2021 10:46 Uhr Staugefahr: Bauarbeiten auf Engels-Ring in Neubrandenburg

Achtung Staugefahr heißt es ab Montag in Neubrandenburg. Auf dem Friedrich-Engels-Ring wird wieder gebaut. Deshalb ist bis November mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Schwanenteich und der Kreuzung Pferdemarkt und damit der größte Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Hier teilt sich der Verkehr in Richtung Osten und Norden. Bis Pfingsten werden zunächst Ersatzspuren und neue Haltestellen für die Stadtbusse eingerichtet. Nach den Feiertagen sollen dann einzelne Fahrtrichtungen gesperrt werden. In Burg Stargard wird die Ortsdurchfahrt ein Jahr lang voll gesperrt. Hier wird die Mühlenstraße saniert. Ebenfalls wegen Bauarbeiten ist die B 122 zwischen Wesenberg und Wustrow bis Ende Mai ist nicht befahrbar. | 16.05.2021 10:44