Stand: 18.09.2023 14:58 Uhr Statistisches Landesamt: Mehr Eheschließungen und Scheidungen

Die Zahl der Hochzeiten ist in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr gestiegen - allerdings auch die Zahl der Scheidungen. Laut Statistischem Landesamt wurden 8,6 Prozent mehr Ehen geschlossen und 4,8 Prozent mehr Ehen geschieden als 2021. In den Jahren davor habe es bei beiden Ereignissen Rückgänge gegeben, teilte das Amt mit. Die meisten Ehen scheitern demnach im sechsten bis zehnten Jahr - das macht mehr als ein Viertel aller Scheidungen aus. Am sichersten seien Ehen in MV, wenn die Paare schon sehr lange miteinander verheiratet sind.

