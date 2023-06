Stand: 30.06.2023 14:06 Uhr Statistik: 17,8 Prozent der Kinder in MV sind armutsgefährdet

Fast jedes fünfte minderjährige Kind in Mecklenburg-Vorpommern war im Jahr 2022 armutsgefährdet. Das hat das Statistische Amt MV am Freitag unter Bezug des Mikrozensus mitgeteilt. Landesweit lag die Armutsgefährdungsquote bei 14,2 Prozent. Sie ist stark von der Zusammensetzung eines Haushaltes abhängig: So waren zuletzt vor allem Alleinerziehende und kinderreiche Familien von Armut gefährdet. Als armutsgefährdet gilt gemäß EU-Definition, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung auskommen muss.

