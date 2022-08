Startschuss für die Hanse Sail in Rostock Stand: 11.08.2022 11:42 Uhr Nach der Corona-bedingten Absage 2020 und der kleineren Jubiläumsauflage im vorigen Jahr ist die Hanse Sail in diesem Jahr wieder mit voller Takelage dabei. In Rostock und Warnemünde werden in den kommenden vier Tagen Hunderttausende Besucher zu dem maritimen Volksfest erwartet.

Auf dem Programm stehen Konzerte, Fahrgeschäfte, Kulinarik am Stadthafen - auch der Fischereihafen wird wieder stärker eingebunden, zum Beispiel mit groß angelegten Sicherheitsvorführungen. Im IGA-Park findet ein Volksfest statt. Eröffnet wird die Hanse Sail am Nachmittag im Kurhausgarten von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Alle, die nicht persönlich kommen können, haben die Möglichkeit, diverse Events nicht nur auf einer großen LED-Wand im Stadthafen zu verfolgen, es wird außerdem einen Livestream auf Youtube geben. Der NDR berichtet in Hörfunk , Fernsehen und online von der Hanse Sail.

Wieder Schiffsbesuche möglich

Auch der NDR ist vor Ort vertreten mit dem NDR Campus zum Mitmachen und Kennenlernen und mit Bands aus unserem Land. Auch Schiffsbesuche sind wieder möglich. Die Veranstalter rechnen auf Warnow und Ostsee in diesem Jahr mit 111 Schiffen. Das sind weniger als in den Jahren vor Corona: "Wir hatten auch schon 250 Schiffe bei der Hanse Sail", sagt die kommissarische Hanse-Sail-Chefin Bettina Fust. Einigen Betreibern sollen die Dieselpreise zur Zeit zu hoch sein.

Zwei Großsegler zu Gast - keine russischen Segler

Unter den Schiffen sind auch zwei Großsegler: Erstmals seit sieben Jahren ist die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Deutschen Marine, wieder zu Gast in Rostock nach einer langwierigen Sanierungsphase. Auch das 110 Meter lange Segelschulschiff "Dar Młodzieży" kommt. Ein besonderer Besuch, denn der polnische Großsegler hat genau vor 40 Jahren nach seiner Indienststellung schon seine erste Fahrt nach Rostock gemacht. Wegen des Ukraine-Kriegs seien in diesem Jahr die russischen Großsegler "Mir", "Sedov" oder "Krusenstern" nicht dabei.

