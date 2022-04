Start ins Erwachsenenleben: Jugendweihen im Land beginnen Stand: 09.04.2022 09:00 Uhr Sie gilt als der Schritt ins Erwachsenenleben und für viele ist sie ein wichtiges Ritual: die Jugendweihe. In Mecklenburg-Vorpommern beginnen heute die ersten Feiern.

Mit Festveranstaltungen in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Gnoien (Landkreis Rostock) werden heute die ersten Mädchen und Jungen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Rund 6.300 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr insgesamt an den Jugendweihe-Feiern in Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen.

Steigende Teilnehmerzahlen

Damit steigen die Teilnehmerzahlen wieder an. Darüber sind der Jugendweiheverein und die Volkssolidarität als Organisatoren froh, denn während der Corona-Zeit mussten viele Termine verschoben werden. Festredner werden in diesem Jahr überwiegend Kommunal- und Landespolitiker sein. Zum Auftakt in Neustrelitz wird ein Jurastudent zu den Heranwachsenden sprechen.

Konfirmationen zu Pfingsten

Traditionell zu Pfingsten werden dann auch die Konfirmationen der evangelischen Kirche beginnen. Mit rund 1.100 Teilnehmern ist auch hier die Tendenz leicht steigend. Das bedeutet, dass sich mehr als die Hälfte aller 14-Jährigen Mädchen und Jungen für einen feierlichen Start in einen neuen Lebensabschnitt entscheiden hat.

Weitere Informationen 60 Jahre DDR-Jugendweihe: "Lieber Honecker als Gott" Am 27. März 1955 fand die erste Jugendweihe in der DDR statt. Jugendliche sollten früh an die SED-Ideologie gebunden werden. Zeitzeugen und Historiker beurteilen den Erfolg unterschiedlich. mehr