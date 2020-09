Stand: 04.09.2020 06:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Start der Rübenernte: Die Laster rollen wieder

Die Rübenlastwagen rollen wieder durch Mecklenburg-Vorpommern: In vielen Orten beginnt jetzt die Ernte der Zuckerrüben. Diese werden ab der kommenden Woche in Anklam verarbeitet. Ersten Prognosen zufolge sieht der Ertrag mit geschätzten 73 Tonnen pro Hektar besser aus als im Vorjahr.

Bessere Bedingungen als im Vorjahr

Die Wetterverhältnisse waren in diesem Jahr für die Rüben günstiger: Der Regen fiel insgesamt gleichmäßiger. Regional gibt es allerdings zum Teil große Unterschiede. Je nachdem wie viel Regen die einzelnen Rübenfelder tatsächlich abbekommen haben. Beim Zuckergehalt rechnet der Anbauerverband mit 18 Prozent - auch das ist etwas mehr als im vergangenen Jahr.

Ethanol - auch für Desinfektionsmittel

Im ganzen Land werden auf 22.500 Hektar Zuckerrüben angebaut. Die Ernte wird zur Anklamer Zuckerfabrik gefahren, wo die neue Kampagne am Dienstag beginnt. Aus den Rüben wird neben Zucker auch Ethanol gewonnen, der sich im Frühjahr als hilfreich in der beginnenden Corona-Krise erwiesen hat: Als Desinfektionsmittel knapp wurden, reagierte die Zuckerfabrik und gab das Ethanol literweise zur Produktion an Apotheker aus.

Warum ist die Rübenernte eine Kampagne? NDR 1 Radio MV - Kaum zu glauben - 25.09.2019 11:40 Uhr Autor/in: Lenz, Thomas Kurioses und Wissenswertes zum Schmunzeln und Weitersagen - "Kaum zu glauben" auf NDR1 Radio MV, mit Thomas Lenz.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Weitere Informationen Anklamer Bioethanol nur noch für Desinfektionsmittel Mit dem Bioethanol der Zuckerfabrik Anklam werden inzwischen nur noch Desinfektionsmitteln hergestellt. Vor dem Coronavirus war es ausschließlich für die Treibstoffproduktion bestimmt. mehr Rübenkampagne endet mit durchschnittlichem Ergebnis Nach 132 Tage beendet die Anklamer Zuckerfabrik heute ihre Rübenkampagne. Rund 1,6 Millionen Tonnen Zuckerrüben wurden von mehr als 300 Betrieben angeliefert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.09.2020 | 07:30 Uhr