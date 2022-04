Start der Rhabarberernte: "Goliath" wächst in Vietlübbe Stand: 27.04.2022 11:21 Uhr Immer mehr Agrarbetriebe setzen auf den Anbau von Rhabarber. Aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass landesweit neun Unternehmen das Gemüse anbauen.

von Franziska Drewes

Rhabarber wird in Mecklenburg-Vorpommern noch auf sehr niedrigem Niveau angebaut. Immer mehr Agrarbetriebe setzen aber auf diese Kultur. Mittlerweile sind es landesweit neun Unternehmen, beispielsweise der Landwirtschaftsbetrieb Blohm in Diedrichshagen bei Rostock und der Milchhof Vietlübbe bei Lübz.

Rhabarberanbau aus Leidenschaft

Peter Steenwijk hält rund 2.000 Rinder auf dem Milchhof Vietlübbe. Den Betrieb hat der gebürtige Niederländer 2007 übernommen. Aufgewachsen ist der studierte Landwirt in seiner ursprüngliche Heimat. "In Holland ist es normal, dass man Kühe hält, ein bisschen Ackerbau betreibt und auch Gemüse anbaut. Für mich ist es ein Hobby und natürlich auch ein anderes Standbein."

Landwirt setzt auf größte Sorte

2019 hat der Landwirt seine ersten Rhabarberpflanzen in die Erde gebracht und ein Jahr später geerntet. Mittlerweile wächst das Gemüse auf 14 Hektar und somit ist der Milchhof Vietlübbe einer der größten Anbaubetriebe hierzulande. Peter Steenwijk setzt auf die Sorte "Goliath" mit ihren riesigen Blättern und langen dicken blutroten Stangen. "Die Sorte ist sehr stabil und winterhart. Sie nutzt im Frühjahr das Wasser, das im Winter gefallen ist. Wenn sie wachsen soll, ist also ausreichend Wasser vorhanden". Außerdem schätzt der studierte Landwirt den besonders süßen Geschmack dieser ertragreichen Sorte.

Tochter hilft mit

Auch Tochter Britt Steenwijk hilft mit im Familienbetrieb. Zweimal in der Saison wird geerntet und das per Hand. Die Stangen werden direkt auf dem Feld auf ein Laufband gelegt und dort sortiert. Mitarbeiter aus dem Dorf unterstützen bei der Ernte, auch Saisonarbeitskräfte aus Polen, Bulgarien und Rumänien. Die riesigen Blätter werden direkt auf dem Feld zwischen den Reihen als organischer Dünger liegen gelassen, erzählt die 18-Jährige. So kommen viele neue Nährstoffe in den Boden, die den Rhabarber stärken. Nach fünf Jahren werden die Pflanzen ausgebuddelt und das hat einen guten Grund: "Wenn Rhabarber länger als 5,6 Jahre auf einem Feld steht, dann wird er sehr säuerlich und dann schmeckt er nicht mehr gut. Darum holen wir die Pflanzen raus, teilen und vermehren sie und pflanzen sie auf einem neuen Feld wieder ein". Unkraut zwischen dem Rhabarber wird in Vietlübbe mit der Hacke beseitigt und auf Pflanzenschutzmittel wird ebenfalls verzichtet.

Produkt bleibt in der Region

Die eigene frische Ernte wird ausschließlich regional vermarktet. Zwei Mostereien im Land profitieren von den Stangen aus Vietlübbe, auch Supermärkte im Umfeld verkaufen den Rhabarber und eine Bäckerei in Lübz backt daraus Kuchen. Der nächste Plan ist ein eigener Hofladen, um die Stangen auch selbst anbieten zu können, verrät Britt Steenwijk. "Es ist schön, wenn ein Projekt hierbleibt und man sehen kann, was daraus gewachsen ist. Es spart Wege und ist natürlich auch besser in Zeiten des Klimawandels."

Zukunft ist bereits gesichert

Die 18-Jährige startet gerade mit ihren Abiturprüfungen. Danach will Britt Steenwijk in den Niederlanden BWL und Agrifoodbusiness studieren und später in den elterlichen Familienbetrieb im Landkreis Ludwigslust-Parchim einsteigen. "Ich bin hier aufgewachsen. Als kleines Kind war ich immer draußen, habe mitgearbeitet. Das macht mir einfach Spaß. Die Freiheit die man hat, das ist eigentlich keine Arbeit, es ist Leidenschaft. Das macht es so besonders".

Ernte bis Johannistag

Bis zum 24. Juni wird in Vietlübbe Rhabarber gepflückt, danach darf sich die Pflanze bis zum nächsten Frühjahr erholen. Familie Steenwijk hofft, dass sie in dieser Saison ungefähr 700 Tonnen des Gemüses ernten wird.

