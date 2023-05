Stand: 28.05.2023 16:07 Uhr Start der Plattdeutschen Wochen

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen heute die Plattdeutschen Wochen. Ziel der Aktion ist es, die Heimatsprache wieder stärker im Alltag zu verankern. Lesungen und Konzerte, Zug-Ansagen auf Plattdeutsch, Gesprächsrunden und Theatervorstellung - knapp 50 Veranstaltungen haben Vereine, Initiativen und Privatpersonen für die Plattdeutschen Wochen geplant. Ein Höhepunkt: Der traditionelle Büchertag im Botanischen Garten in Rostock. Dort wird unter anderem das Plattdeutsche Wort des Jahres bekannt gegeben, ermittelt in einem Wettbewerb. Dömitz lädt für den 11. Juni zum Norddeutschen Tag auf die Festung ein - auf der Bühne: zahlreiche Künstler aus dem ganzen Norden mit ihren Programmen auf Platt. Ein Volksfest mit Spaziergängen auf Reuters Spuren feiert Stavenhagen dann am 17. Juni - das ist zugleich der Abschluss der Plattdeutschen Wochen 2023.

