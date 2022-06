Start Neun-Euro-Ticket: Ab heute mehr Passagiere in MV erwartet Stand: 01.06.2022 06:37 Uhr Ab heute gilt das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gehen die Verkehrsverbände von mehr Passagieren aus.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind ab heute Passagiere im Nahverkehr mit dem vergünstigten Monatsticket für neun Euro unterwegs. Die Verkehrsbetriebe im Nordosten rechnen mit einem verstärkten Passagieraufkommen und haben teilweise schon aufgestockt - beispielsweise in Güstrow.

Auch die Bahn rechnet mit zusätzlichen Reisenden

Die Deutsche Bahn hatte bereits mitgeteilt, dass im Nordosten besonders mit zusätzlichen Reisenden aus Berlin gerechnet wird. Daher werden die Ausflugszüge von Berlin in Richtung Prenzlau (RE3) beziehungsweise Neustrelitz (RE5) an den Wochenenden bis Rostock beziehungsweise Stralsund verlängert. Außerdem sollen mehr Sicherheitspersonal und Servicekräfte eingesetzt und die Instandhaltungstrupps durch Sonderschichten verstärkt werden.

Wirtschaftsminister Meyer: "Abgerechnet wird zum Schluss."

Auch in den von Dampflokomotiven gezogenen Zügen der Rügenschen Bäderbahn und der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli gehen die Betreiber von mehr Touristen aus. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte sich kurz nach dem Verkaufsstart noch skeptisch gezeigt: "Ob das Ticket im Ergebnis auch nachhaltig und langfristig mehr Gäste für den Öffentlichen Personennahverkehr sensibilisiert, werden wir sehen." Abgerechnet werde zum Schluss, so der Minister.

Sonderfall Hiddensee: Landrat setzt Hilferuf ab

Die Herausnahme der Fähranbindung auf die Insel Hiddensee aus dem Neun-Euro-Ticket hält Stefan Kerth (SPD), der Landrat von Vorpommern Rügen, für unvertretbar: Für Bewohnerinnen und Bewohner, gebe es im Alltag auf beruflichen und Versorgungswegen keine Verkehrsalternative zur Fähre. "Ich appelliere daher an die Landesregierung, an einer kurzfristigen und unbürokratischen Lösung mitzuwirken, sodass der genannte Personenkreis in diesem notwendigen Pendelverkehr wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik in den Genuss einer dem Neun-Euro-Ticket vergleichbaren Lösung kommt", so Stefan Kerth.

Tickets auch für Juli und August

Schon seit vergangener Woche wurde das Neun-Euro-Ticket verkauft. Die Bundesregierung hatte unter anderem hiermit auf die in Folge des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Spritkosten reagiert. Mit dem Monatsticket können Fahrgäste ab Juni bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fahren - in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Die Tickets sollen für Juni, Juli und August angeboten werden.

