Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Starker Windböen: Zahlreiche Feuerwehreinsätze im Osten des Landes

Heftige Windböen haben in der Nacht vor allem im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Dabei mussten vor allem umgestürzte Bäume und herabgefallen Äste von den Straßen geräumt werden. In Bergen auf Rügen war die Ortsdurchfahrt zwischenzeitlich gesperrt, ebenso die B 105 bei Karnin. Im Kreis Vorpommern-Rügen zählte die Einsatzleitstelle bisher 15 umgestürzte Bäume, im Kreis Vorpommern Greifswald sechs. Schwerpunkt des Sturms war vor allem die Küste zwischen Wolgast und Zinnowitz, so ein Kreissprecher. Bei Gützkow war ein PKW frontal gegen einen umgestürzten Baum geprallt, verletzt wurde niemand. Momentan liegen noch immer Tannenbäume, Müllsäcke und Kartons auf den Straßen, deshalb bittet die Polizei alle Autofahrer um erhöhte Vorsicht. | 17.01.2022 06:18

