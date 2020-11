Stand: 05.11.2020 14:40 Uhr Starker Rückgang beim Passagierverkehr in Häfen von MV

Der Passagierverkehr in den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns ist im ersten Halbjahr infolge der Corona-Krise eingebrochen. Von Januar bis Juni wurden knapp 568.000 Menschen gezählt, die entweder ankamen oder abfuhren, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren rund 961.000 oder 62,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Am stärksten gingen Ankünfte und Abfahrten aus beziehungsweise nach Polen zurück. | 05.11.2020 14:40