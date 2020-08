Stand: 21.08.2020 07:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stand-up-Paddler bringen sich häufig in Gefahr

Die Trendsportart Stand-up-Paddling beschäftigt zunehmend die Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Immer öfter müssen die Paddler mit ihren Brettern aus viel befahrenen Gewässern geholt werden, weil sie in gefährliche Situationen geraten sind. Die Paddler sind immer häufiger in den Fahrrinnen unterwegs oder sie behindern Fahrgastschiffe zum Beispiel beim An- oder Ablegen, beklagt sie Wasserschutzpolizei.

Paddeln in Fahrrinnen besonders gefährlich

Die Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass das Paddeln in den Fahrrinnen verboten ist. Außerdem begeben sich die Freizeitsportler in der Nähe größerer Schiffe aufgrund der Sogwirkung in Lebensgefahr. Der Leiter der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns, Stefan Grammann, appelliert daher an die Freizeitsportler, sich von viel befahrenen Wasserstraßen wie dem Seekanal von Rostock fernzuhalten.

Mündliche Verwarnungen ausgesprochen

Sanktionen haben Stand-Up-Paddler derzeit allerdings nicht zu befürchten, bislang wurden nur mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Denn bei den Paddelbrettern ist noch nicht klar, ob es sich um Wasserfahrzeuge oder um Sportgeräte handelt. Für Sportgeräte gibt es keine Verwarngelder.

