Stärkster Solarpark in MV entsteht bei Linstow Stand: 22.10.2020 06:37 Uhr Strom statt Kies: Auf einer Brache bei Linstow werden derzeit 190.000 Photovoltaikmodule aufgestellt. Der entstehende Solarpark soll der landesweit leistungsstärkste werden.

In einem Kiesabbaugebiet bei Linstow (Landkreis Rostock) entsteht derzeit der leistungsstärkste Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 75 Hektar Fläche - was mehr als 120 Fußballfeldern entspricht - lässt der Energieversorger Wemag AG rund 190.000 Photovoltaikmodule installieren. Sie können nach Fertigstellung den Energiebedarf einer Stadt mit 21.000 Haushalten decken, so Wemag-Vorstand Thomas Murche. In das Projekt, das Ende 2020 ans Netz gehen soll, investiert die Wemag zusammen mit der Evangelischen Landeskirche Württemberg rund 45 Millionen Euro.

Potenzial für weitere Projekte

Mit einer Gesamtleistung von bis zu 75 Megawatt wäre dies nach Angaben des Energieministeriums Mecklenburg-Vorpommern der nach Leistung stärkste Solarpark im Nordosten. Über hochwertige Komponenten sowie eine moderne IT-Anbindung soll das Projekt helfen, die zukünftige Energieerzeugung mit vielen Zulieferern besser zu koordinieren. "Wir werden den Strom bald aus fünf Millionen wetterabhängigen Kleinkraftwerken bekommen, statt früher von 500 Großkraftwerken", verdeutlichte Murche. Gerade Brachen, wie in Kieswerken, böten im Nordosten ein riesiges Potential für die Branche, so Energieminister Christian Pegel (SPD) während eines Besuchs auf der Baustelle.

Nebenan wird Kies abgebaut

Der Tagebau liegt an der Autobahn 19 Berlin-Rostock. Im südlichen Teil entsteht der Solarpark, an dem rund 120 Leute arbeiten, im nördlichen Teil wird weiter Kies abgebaut. Im Nordosten gibt es von der Fläche her allerdings noch größere solcher Solarparks, unter anderem in Vorpommern am Flughafen Barth und auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tutow.

