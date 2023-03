Stadtbäckerei Stralsund stellt Produktion ein Stand: 15.03.2023 05:47 Uhr Die Stadtbäckerei Stralsund stellt am Mittwoch nach 60-jährigem Bestehen ihre Produktion ein. Das Unternehmen ist wegen hoher Energiepreise insolvent. Viele Mitarbeiter werden allerdings weiter beschäftigt.

Die Stadtbäckerei Stralsund stellt am Mittwoch ihre Produktion ein. Nachdem das Unternehmen 60 Jahre lang Stralsunder mit Brot, Brötchen, Kuchen und mehr versorgte, ist es nun wegen hoher Energiepreise insolvent. Die meisten Filialen und Produktionsstätten konnten Insolvenzverwalter Michael Busching zufolge inzwischen an andere Mitbewerber verkauft werden. Nur für drei Läden werden derzeit noch neue Eigentümer gesucht, so Busching. Darunter auch die erste Filiale der Stadtbäckerei Stralsund in der Schillstraße.

Viele Mitarbeiter weiter beschäftigt

Die anderen Backstuben werden vom Lila Bäcker, der Stadtbäckerei Kühl und vom Stralsunder Bäcker Martin Krämer übernommen. Letzterer übernimmt auch die Produktionsstätte der Stadtbäckerei in Groß Lüdershagen. In dieser will er nach eigenen Angaben voraussichtlich zum Sommer eine offene Backstube eröffnen. Dort soll man den Bäckern dann beim Zubereiten über die Schulter schauen können. Mehr als jeder zweite der 65 ehemaligen Mitarbeiter der Stralsunder Stadtbäckerei wird Busching zufolge durch die Übernahmen weiter beschäftigt.

