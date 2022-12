Stand: 06.12.2022 14:34 Uhr Staatssekretär Schulte wird Werften-Beauftragter

Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Jochen Schulte (SPD), übernimmt zusätzlich die Funktion eines Industriebeauftragten und Koordinators der Landesregierung für die maritime Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit werde "insbesondere in der Weiterentwicklung des Maritimen Zukunftskonzeptes und der Fortentwicklung des Industriepolitischen Konzepts liegen", teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. SPD und Linke hatten 2021 in ihrem Koalitionsvertrag verankert, einen solchen Posten zu schaffen. Schulte war seit 1991 Rechtsanwalt und saß von 2002 bis 2021 für die SPD im Landtag.

