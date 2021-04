Staatskanzlei hält an Mecklenburg-Vorpommern-Tag fest Stand: 27.04.2021 10:43 Uhr Nach mehreren Verschiebungen ist der MV-Tag für Juli in Greifswald angesetzt. Die Staatskanzlei geht von einer positiven Entwicklung aus, sodass das Landesfest mit Einschränkungen stattfinden soll.

Trotz Corona-Pandemie soll der Mecklenburg-Vorpommern-Tag im Juli in Greifswald gefeiert werden. Das Landesfest wurde bereits mehrmals verschoben und die Corona-Pandemie wird dann auch noch nicht vorbei sein - dennoch hält die Staatskanzlei an den Planungen fest.

Positive Entwicklung erwartet

Immer mehr Menschen werden geimpft, zudem setzen die Organisatoren auf flächendeckende Testungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Die Staatskanzlei geht von einer positiven Entwicklung aus, sodass der MV-Tag im Juli gefeiert werden kann, hieß es auf Anfrage des NDR. Allerdings müsse das Infektionsgeschehen abgewartet werden.

Etliche Partner haben abgesagt

So groß wie in den vergangenen Jahren wird der MV-Tag jedenfalls nicht werden. Einige Partner haben abgesagt, darunter der DRK-Landesverband, dessen Mitarbeiter in den Test- und Impfzentren viel zu tun hätten, wie es heißt. Nicht dabei sind außerdem der Schaustellerverband MV, das Landespolizeiorchester und der KiKa, der Kinderkanal von ARD und ZDF. Auch die Eröffnungsfeier fällt aus.

Kein Bühnenprogramm, Präsentationen im Freien

Ursprünglich war der MV-Tag im September des vergangenen Jahres vorgesehen und wurde dann auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Zu dem großen Landesfest, das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt ausgerichtet wird, kommen stets mehrere zehntausend Besucher. Laut Staatskanzlei soll auf Bühnenprogramm an den Abenden verzichtet werden, alle Präsentationen sind im Freien geplant.

