Staatskanzlei-Chef Meyer wird Brodkorb-Nachfolger

Der Chef der Staatskanzlei in Schwerin, Reinhard Meyer (SPD), wird neuer Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern. Er soll die Nachfolge des heute zurückgetretenen Mathias Brodkorb (SPD) antreten. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Schwerin bekannt. Neuer Chef der Staatskanzlei wird der erst kürzlich von Schwesig berufene bisherige Finanzstaatssekretär Heiko Geue (SPD).

Schwesig-Vertraute übernehmen wichtige Posten

Meyer und Geue gelten als Vertraute Schwesigs. Geue war offenbar gegen den Willen von Brodkorb zum Finanzstaatssekretär berufen worden. Der 59-jährige Meyer war im Januar 2018 zum Chef der Staatskanzlei berufen worden. Von 2012 bis 2017 war er Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und schon einmal zwischen 2006 und 2012 Chef der Staatskanzlei in Schwerin. Meyer sagte, er freue sich auf die neue Aufgabe.

"Bin nicht der richtige Finanzminister für Frau Schwesig"

Brodkorb hatte am Montagvormittag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er begründete seinen Schritt mit einem beschädigten Vertrauen zu Schwesig. Dies sei beiderseits bedingt, betonte Brodkorb. Auch in finanzpolitischen Fragen habe es Differenzen gegeben, die er nicht mehr mit seinen Überzeugungen vereinbaren könne. Konkreter Anlass für seinen Rücktritt waren aber "deutliche Meinungsverschiedenheiten" darüber, wie Posten, die zur Besetzung im Ministerium anstünden, vergeben würden und was dabei Leistung und Befähigung bedeuteten. "Das war für mich der letzte Grund zu sagen: Ich bin nicht der richtige Finanzminister für Frau Schwesig", sagte Brodkorb.

Schwesig über Meyer: "Der Beste für dieses Amt"

Schwesig sagte am Nachmittag, sie respektiere die Entscheidung Brodkorbs. Es sei gut, dass es Klarheit gebe. Der Rücktrittszeitpunkt sei aber nicht geeignet, sagte Schwesig mit Blick auf den am gestrigen Sonntag bekannt gewordenen Tod von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD). Heute sollte eigentlich die Trauer um Bretschneider im Vordergrund stehen, so Schwesig. Dennoch müssten Dinge geordnet werden. Mit Meyer übernehme ein erfahrener Politiker das Finanzministerium, mit dem sie sehr gut zusammenarbeite. "Er ist der Beste für dieses Amt."

Möglicher Kabinettsumbau

Das Verhältnis zwischen Schwesig und Brodkorb galt schon vorher als belastet - Schwesig hatte ihren Ex-Finanzminister bei der Theaterreform oder dem angestrebten Umbau der Finanzamtsstruktur zurückgepfiffen. Brodkorb war seit 2016 Finanzminister, zuvor war er fünf Jahre Bildungsminister. Der 42-Jährige bleibt vorerst Landtagsabgeordneter. Möglicherweise ist der Schritt Brodkorbs auch Anlass für eine größere Kabinettsreform. In Schwerin mehren sich die Spekulationen, dass Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) neue Landtagspräsidentin wird. Sie würde auf die am Sonntag nach einem Krebsleiden verstorbene Bretschneider nachfolgen.

SPD vor Kommunalwahl unter Druck

Keine vier Wochen vor der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern am 26. Mai setzt Brodkorbs Rücktritt die Regierungspartei SPD unter Druck. Die Chefin der Linksfraktion, Simone Oldenburg, erklärte, Schwesig habe einen ihrer besten Köpfe verloren. Es sei ein großer Fehler, Brodkorb nicht zu halten. Die SPD-Landtagsfraktion will am morgigen Dienstag über die Lage beraten.

