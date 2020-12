Stand: 30.12.2020 11:42 Uhr Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Løkkevik-Urteil ein

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat Revision gegen das Urteil im Prozess um einen möglichen Subventionsbetrug beim Bau des Hotelkomplexes Yachthafenresidenz Hohe Düne eingelegt. Das Landgericht Schwerin hatte Mitte Dezember - wie bereits das Landgericht Rostock im Jahr 2015 - den Unternehmer Per Harald Løkkevik vom Vorwurf des Subventionsbetrugs freigesprochen. Die Anklagebehörde geht weiter davon aus, dass Løkkevik den Hotel-Komplex zum Schein und damit illegal in zwei Hotels aufgeteilt und so rund 47,5 Millionen Euro Subventionen zu Unrecht bekommen hat. | 30.12.2020 11:42