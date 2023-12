Staatsanwaltschaft ermittelt: 32-Jähriger aus Waren in Costa Rica getötet

Stand: 12.12.2023 12:04 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Costa Rica an einem Mann aus Waren an der Müritz. Der 32-jährige Lehrer war mit seiner Freundin dort im Urlaub.