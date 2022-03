Stand: 27.03.2022 17:45 Uhr Springreiter Andre Thieme feiert fünften Grand-Prix-Sieg des Jahres

Springreiter Andre Thieme hat am Sonnabend auf seinem Pferd "Conacco" in den USA den bereits fünften Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr einfahren können. 60.000 Dollar Preisgeld nimmt der Mecklenburger mit nach Hause. Das Turnier war gewissermaßen nur das Warm-Up für das Half-Million-Dollar Springen am Sonntag. | 27.03.2022 17:45