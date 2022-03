Stand: 11.03.2022 15:06 Uhr Sportvereine in MV mit Mitgliederzuwachs

Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr wieder Mitglieder gewonnen. Das geht aus den neuen Zahlen hervor, die der Landessportbund (LSB) veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete der LSB demnach einen Anstieg um 1,4 Prozent. Insgesamt sind aktuell rund 261.000 Menschen in Sportvereinen im Land aktiv. Das sind etwas mehr als vor Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Rückläufig ist dagegen die Zahl der Vereine. 53 haben sich in den vergangenen zwei Jahren abgemeldet. Vor allem kleineren Vereinen auf dem Land falle es schwer, ihre Strukturen zu erhalten. | 11.03.2022 15:06

