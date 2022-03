Sportverein aus MV fährt Hilfskonvoi an polnisch-ukrainische Grenze Stand: 03.03.2022 14:12 Uhr Der Sportverein MSV Pampow, aus der Nähe von Schwerin, hat sich am Mittwoch mit seinem Mannschaftsbus auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze gemacht. Mit an Bord verschiedene Hilfsgüter, die dort dringend benötigt werden.

Auf dem Rückweg sollen außerdem Geflüchtete aus der Ukraine mit zurückgenommen werden. NDR Reporter Christoph Kümmritz ist mitgefahren und berichtet von ersten Problemen der Hilfsaktion.

Sammelpunkt in Lublin erreicht

Nach 14 Stunden Fahrt ist der Konvoi aus Mannschaftsbus und kleineren Transportern am Donnerstag im polnischen Lublin angekommen. Dort wollte man sich eigentlich mit anderen Konvois treffen, um sich gemeinsam auf den Weg zur ukrainischen Grenze zu machen. Allerdings sei es auf dem Weg nach Lublin zu vielen Verzögerungen gekommen, so dass eine Weiterfahrt wegen der Ruhezeiten der Busfahrer vorerst nicht möglich war. Vor Ort hat man deshalb beschlossen, die kleineren Transporter mit den verschiedenen Hilfsgütern schon einmal zur Grenze zu schicken.

Chaos an der Grenze und zu wenig Plätze in Schwerin

An der Grenze sollen sich derweil tausende Geflüchtete gesammelt haben, die die Ukraine so schnell wie möglich verlassen wollen. Von ihnen plant man so viele Frauen und Kinder wie möglich mit nach Schwerin zu nehmen. Allerdings sind dort bereits mehr Flüchtlinge angekommen als erwartet und der Platz wird knapp. Deswegen muss nun parallel geklärt werden, wo man die Geflüchteten aus dem Hilfskonvoi dann auch angemessen unterbringen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.03.2022 | 12:00 Uhr