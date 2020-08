Stand: 07.08.2020 18:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sport: Bundesstützpunkte in MV bleiben erhalten

Das Bundesinnenministerium hat seine Planungen für den Hochleistungssport überarbeitet. Daraus folgend bleiben auch Bundesstützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern garantiert bis 2024 erhalten. Ursprünglich hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass über den Erhalt der Stützpunkte bereits in zwei Jahren wieder entschieden werden soll. "Jetzt haben die Hochleistungssportler in Mecklenburg-Vorpommern mehr Planungssicherheit", so der Leiter des Olympiastützpunktes, Michael Evers, zu NDR 1 Radio MV. Evers sprach von einem wichtigen Signal für die Sportler. | 07.08.2020 18:44